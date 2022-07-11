أخبار اليمن : الخطري تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

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دوت الخليج -

الخطري تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

رفع الأمين العام المساعد لقطاع المرأة. فاطمة الخطري برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. فيما يلي نصها الخطري تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحىرفع الأمين العام المساعد لقطاع المرأة. فاطمة الخطري برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. فيما يلي نصها الشيخ المناضل/صادق امين ابو راس رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام. المحترم

الاخوه نواب ورئيس المؤتمر الشعبي العام. الكرام

الاخ الامين العام. المحترم

الاخوه الامناء العموم المساعدين. الكرام

بعد التحيه والتقدير

باسمي وباسم القطاع النسوي لحزب المؤتمر الشعبي العام وفروعه في محافظات الجمهورية اليمنيه ان ابعث اليكم اسمي ايات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك والذي يعود الينا للعام الثامن علي التوالي ووطننا والشعب اليمني الغاليين يتعرضون للعدوان الغاشم والحصار ظالم وعرقله وعدم تنفيذ بنود الهدنه والتي ترعاها الامم المتحدة قد تجاوزت كل القيم الدينيه والإنسانية والقانونية والمعاهدات الدوليه

وبهذه المناسبة العظيمة نجدد لكم الوفاء والمضي تحت قيادتكم الرشيده وقراراتكم الشجاعه لتطوير العمل التنظيمي والحفاظ على وحده الحزب

سائلين الله عز وجل ان يعيد هذه المناسبة العظيمة علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات علي الوطن وابناء الشعب اليمني بتحقيق العدالة والسلام والأمن والامان والانتصار على قوي العدوان وارباب المؤامرات التمزيقيه ليبقي اليمن موحدا ارضا وشعبا حرا ابيا

وكل عام وانتم بخير

فاطمه عبدالله الخطري

الامين العام المساعد لقطاع المراه تعليق إرسل الخبر إطبع الخبر RSS حول الخبر إلى وورد معجب بهذا الخبر انشر في فيسبوك انشر في تويتر المزيد من "أخبار" عناوين أخرى متفرقة