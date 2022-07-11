أخبار اليمن : البريهي تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

البريهي تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحىتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى من احلام البريهي عضو اللجنة العامة جاء فيها :الاخ المناضل /الشيخ صادق بن امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام

الاخوة المناضلين نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام

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الاخوة في الأمة العربية والإسلامية جمعاء،

يسرنا أن نتفدم إليكم اطيب التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك هذا الشهر الذي تقام به شعائر الحج المقدسة في ديننا الاسلامي السمح والتى تعلمنا درس العفو والتسامح التي تضمنه حجة الوداع في قول رسولنا الكريم (اذهبوا فأنتم الطلقاء ) كأعظم وأكرم عفو فيمن كانوا قد اذوا رسول الله. ورسالته السماوية بشتى أنواع الاذأ. الا ان رسولنا الكريم تجاوز ذلك و ارسى العفو كأسمى مبادىء شريعتنا الإسلامية السمحاء

وبذلك يجب على كاافة المؤمنين بهذة الرسالة السماوية وبرسول الله أن ينفذون نهجه،وتشريعه المبني على العفو والتسامح والتآزر،،والتوجه نحو نبذ أسباب الفرقة، والخصام، والانتقام والسير نحو الترابط الاخوي والإنساني والديني وما يحفظ مصالح الأمة ويضمن رخائها ويعصم دمائها. ويجمع الناس على كلمة سواء هدفها الخير ومنهجها العدالة والمساواة كاهم مبادىء ديننا الاسلامي الحنيف،

اننا وفي هذة الايام المقدسة،ننظر بامل، أن تتعزز بوادر الوئام والسلام بين كافة الفرقاء السياسين وعليه بين كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم

وانا اذ ننظر باعتزاز لما يتصدره تنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام برئاسة الشيخ صادق بن امين ابو راس ومعه كافة قيادات المؤتمر في تثبيت دعائم السلام فإنا ندعو الله أن يوفقهم ويوفق كافة مساعي السلام من حيث اتت ونشد على كافة الأيادي الساعية له ونعاهدهم أن نكون خير سند لما فيه الخير والرفاه لهذة الأمة الكريمة

ولا يسعنا في ختام هذا الا نسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم وان يعيد علينا هذة المناسبة الدينية المقدسة وفد نال شعبنا اليمني حقه في السلام والحياة الهانئه

دمتم ودام وطننا سباقا لكل مافيه الخير والصلاح للانسانية جمعاء

د/احلام البريهي

عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام

وكيل وزارة الشباب والرياضة