أخبار اليمن : الوهباني يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الأضحى المبارك

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الوهباني يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الأضحى المبارك

رفع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، وجميع قيادات المؤتمر، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.. جاء فيها: الوهباني يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الأضحى المباركرفع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، وجميع قيادات المؤتمر، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.. جاء فيها: الشيخ صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

بمناسبة عيد الاضحى المبارك 1443 هـ اتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي تتطلب منا جميعا ضرورة استلهام قيمها في التسامح والتلاحم وتعزيز التآخي والتراحم والتكاتف والصمود.

ونحن اذ نهنئكم بهذه المناسبة لنؤكد لكم وقوفنا خلف قيادتكم التي اثبتت قدرتها على المضي بالمؤتمر في اخطر مراحل تمر بها البلاد والتنظيم .

ختاما نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا اليمني النصر والسلام العادل والشامل الذي ينشده الجميع ،وان يواصل تنظيمنا الرائد مسيرته بنجاح يتفق مع عظمة عطاءاته الوطنية. اخوكم

الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني

الامين العام المساعد للمؤتمر

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