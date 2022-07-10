أخبار اليمن : جددت وقوفها خلف قيادته .. هيئات المؤتمر تهنئ ابو راس بعيد الاضحى

جددت وقوفها خلف قيادته .. هيئات المؤتمر تهنئ ابو راس بعيد الاضحىتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام المناضل الشيخ صادق امين ابو راس عدداً من الاتصالات وبرقيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 1443 من رؤوسا وأعضاء هيئات المؤتمر ( البرلمانية- الوزارية- الشوروية- هيئة الرقابة التنظيمية)

وعبر المهنئون عن اعتزازهم وتثمينهم الكبير للأدوار الوطنية والمواقف الشجاعة للشيخ صادق أمين أبو راس في مختلف المراحل الصعبة التي يمر بها الوطن، مشيدين بقيادته الحكيمة لشئون المؤتمر الشعبي العام في مرحلة عاصفة ومعقدة وعدوان غاشم وحصار جائر على اليمن، جسد فيه المناضل ابو راس واحدة من صور الإيثار والفداء والتضحية، ملتزما بمبادئ وقيم وأهداف الميثاق الوطني وبرامج المؤتمر الشعبي العام السياسية.

وجدد روؤساء وأعضاء هيئات المؤتمر تأكيدهم الوقوف خلف قيادتهم السياسية ممثلة بالشيخ صادق أمين أبو راس ونوابه والأمانة العامة المنتخبة في صنعاء، معتبرين المحاولات البائسة لتمزيق المؤتمر وضرب وحدته التنظيمية، إنما تأتي في سياق المحاولات الرامية إلى تمزيق وتفتيت اليمن إلى كانتونات وأقاليم متصارعة وتشتيته وزرع الفرقة بين أبنائه.

وجددت هيئات المؤتمر التنظيمية التأكيد على أن مواقف المؤتمر الثابتة في مواجهة العدوان والدفاع عن اليمن تنطلق من كونه تنظيماً يمنياً وقياداته وأعضاؤه هم جزء من الشعب اليمني الذي يواجه العدوان والحصار منذ سبع سنوات، وهو موقف ثابت بالنسبة للمؤتمر مستمد من نصوص ميثاقه الوطني ونظامه الداخلي،(ولا يمكن المزايدة عليه).

كما عبّر رؤساء واعضاء هيئات المؤتمر (البرلمانية- الوزارية- الشوروية- الرقابة التنظيمية) عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، بمناسبة حلول عيد الاضحى 2022م

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة بالخير والبركات والصحة والعافية، والنماء والأمن والاستقرار للوطن الغالي.