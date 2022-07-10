أخبار اليمن : اشادت بقيادته.. فروع المؤتمربالمحافظات تهنئ ابو راس بعيد الاضحى

اشادت بقيادته.. فروع المؤتمربالمحافظات تهنئ ابو راس بعيد الاضحىتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابو راس، برقيات التهاني من رؤوسا فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات بمناسبة حلول عيدالاضحى المبارك، الـ10 من شهر ذي الحجة 1443هـ، الموافق 9 يوليو 2022م.

وبهذه المناسبة رفعت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بعموم المحافظات ، باسمائها ونيابة عن كافة قيادات وأعضاء وقواعد وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات، أحر وأصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية الغالية، التي تأتي هذا العام في ظل استمرار تحالف العدوان والحصار على اليمن للعام السابع على التوالي.

واكدت برقيات التهاني على أهمية تنفيذ كامل بنود الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، منذ مطلع نيسان / ابريل 2022م، وفي مقدمتها الرحلات من مطار صنعاء والسماح بدخول المشتقات النفطية والسلع الغذائية الى ميناء الحديدة.

وفيما اشارت البرقيات الى المواقف الوطنية والسيرة النضالية وقيم الوفاء والثبات ووقوفه في صف الوطن وابناء الشعب، اشادت كذلك، بالادارة الرشيدة والارادة الشجاعة لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، خلال توليه شئون المؤتمر في أحلك الظروف وفي مرحلة زمنية عاصفة ومصيرية للمؤتمر والوطن اليمني بشكل عام .

واعتبرت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظات استمرار محاولات استهداف الوحدة التنظيمية للمؤتمر من الخارج ومن الداخل، إنما تأتي امتدادا للمؤامرات التي تستهدف المؤتمر منذ العام ٢٠١٢م وما قبلها، كتنظيم سياسي جماهيري قائم على الوسطية والاعتدال والحوار وقبول الآخر، ونبذ كافة اشكال التطرف والارهاب والنعرات المناطقية والجهوية.

وجدد رؤوساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات، تأكيدهم الولاء والوفاء لقيادات المؤتمر الشعبي العام المنتخبة من اللجنة الدائمة، وتمسكهم والتزامهم بمبادئ الميثاق الوطني، ووقوفهم في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.

سائلين المولى - عز وجل- ان يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات والصحة والعافية، (وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي وتنظيمنا الرائد بالتقدم والتطور والازدهار والنماء والأمن والاستقرار)، والنصر المبين لشعبنا وبلادنا على الغزاة والمحتلين والمعتدين ، مبتهلين بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.