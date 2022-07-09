أخبار اليمن : الدكتور لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق ابو راس  بعيد الاضحى

الدكتور لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق ابو راس بعيد الاضحىهنأ نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة ، رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ المناضل صادق أمين أبو راس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وعبر الدكتور لبوزة في البرقية عن أطيب التهاني والتبريكات للشيخ المناضل أبو رأس ومن خلاله الى قيادات واعضاء وكوادر ومناصري المؤتمر الشعبي العام والى كافة ابناء الشعب اليمني الأبي والأمتين العربية والاسلامية بهذه المناسبة الدينية العظيمة .

واشاد بالدور الوطني للشيخ صادق أمين أبو راس في سبيل الحفاظ على وحدة المؤتمر الشعبي العام حزبنا الرائد والكبير وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية من خلال مواقفه الوطنية سيما في هذه الفترة الحساسة التي يمر بها الوطن والشعب اليمني.

وأعرب عن تمنياته بأن تهل هذه المناسبة على الشعب اليمني بالخير واليُمن والبركات وبالمزيد من التآخي والتآزر وتلاحم الجبهة الداخلية التي تمثل صمام الأمان للشعب اليمني وهو يواجه تحالف العدوان الأمريكي السعودي ومخططاته المتواصلة للنيل من قوة وصلابة هذه الجبهة.

مبتهلا الى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على اليمن وهو ينعم بأجواء النصر والسلام والاستقرار في شتى مناحي الحياة لبناء مستقبله الواعد بالخير والاستقلال والحرية.