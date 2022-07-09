أخبار اليمن : الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الاضحى

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دوت الخليج -

الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الاضحى

رفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ المناضل صادق أمين ابو راس بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 1443هـ.

وجاء في برقية الامين العام :

الاخ / الشيخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام الاكرم

تحية طيبة وبعد ،

باسمي ونيابة عن زملائي اعضاء الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام يسرني ان ارفع اليكم اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 1443هـ ، ومن خلالكم الى نواب وقيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام وانصاره وحلفائه وكافة ابناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية العظيمة . الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الاضحىرفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ المناضل صادق أمين ابو راس بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 1443هـ.وجاء في برقية الامين العام :الاخ / الشيخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام الاكرمتحية طيبة وبعد ،باسمي ونيابة عن زملائي اعضاء الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام يسرني ان ارفع اليكم اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 1443هـ ، ومن خلالكم الى نواب وقيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام وانصاره وحلفائه وكافة ابناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية العظيمة . ان هذه المناسبة الدينية تحل علينا والشعب اليمني يواصل صموده في مواجهة قوى تحالف العدوان الذي ورغم الهدنة التي ترعاها الامم المتحدة لا يزال يعرقل تنفيذ بنود الهدنة بالشكل المطلوب .

اننا في الامانة العامة وخلف قيادتكم كنا وسنظل متمسكين بمبادىء وقيم المؤتمر في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله ومواجهة المؤامرات التي تسعى لتمزيق وحدته الوطنية بمسميات ومبررات واهية ومختلفة يحاول اختلاقها تحالف العدوان وتنفيذها عبر ادواته من المرتزقة والعملاء ،وفي الوقت نفسه فإننا ونحن نؤكد وقوفنا خلف قيادتكم الحكيمة ونشد على ايديكم مواصلة توجهاتكم الرامية الى الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية ومواجهة أي محاولات للمساس بها من أي كان .

مرة اخرى نهنئكم بهذه المناسبة ، متمنيين لكم دوام الصحة والعافية، والتوفيق في قيادة المؤتمر الشعبي العام في ظل هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ شعبنا وتنظيمنا .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوكم / غازي احمد علي محسن

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