أخبار اليمن : المؤتمر : فيديو البركاني قديم وقد تم فصله من المؤتمر وعلاقتنا مع الاتصار استراتيجية

المؤتمر : فيديو البركاني قديم وقد تم فصله من المؤتمر وعلاقتنا مع الاتصار استراتيجيةاوضح مصدر في الدائرة الاعلامية للمؤتمر الشعبي العام أن لا علاقة للمؤتمر بالفيديو الذي يتم اعادة تداوله ونشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي للمرتزق المفصول من حزب المؤتمر الشعبي سلطان البركاني وما جاء فيه عار عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة فالمؤتمريون في صنعاء واليمن كلها يقفون مع وطنهم وشعبهم ضد العدوان ولا يمكن أن يغير اي شيء من ثبات هذا الموقف .

وقال المصدر: ان هذا الفيديو قديم ويعود إلى ما بعد أحداث ديسمبر ٢٠١٧م وان محاولة إعادة تداوله اليوم من قبل البعض هدفها الاصطياد في المياه العكرة وشق الصف الوطني للجبهة الداخلية المقاومة للعدوان .

واضاف المصدر : لقد سبق وتم فصل البركاني من المؤتمر ضمن قائمة مكونة من ٣١ عضوا في المؤتمر الشعبي العام وذلك في الاجتماع المشترك للجنة العامة ورؤساء فروع المؤتمر في المحافظات والجامعات يوم الخميس ٩ ابريل ٢٠٢٠ م وذلك نتيجة تأييدهم للعدوان على اليمن الذي يشنه التحالف بقيادة السعودية والإمارات .

ولفت المصدر الى ان محاولة استغلال هذه الأمور لشق الصف الوطني والإضرار بوحدة الجبهة الداخلية هي محاولات يائسة فالعلاقة بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله علاقة استراتيجية يجمعها قدسية الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله .

وعبر المصدر عن أمله في الا يقع البعض في فخ الشائعات والاستغلال الرخيص لمن يروج لتصريحات لا تمثل المؤتمر لا من قريب ولا من بعيد ومنها المقطع القديم المتداول للبركاني الذي لم يعد له أي صلة بالمؤتمر مجددا التأكيد على أن مواقف المؤتمر تحددها قيادته التنظيمية والسياسية في صنعاء ممثلة برئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس واللجنة العامة والأمانة العامة .