تحليق للطيران في اجواء 7 محافظات .. تسجيل 149 خرقاً للهدنة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 149 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في غارة للطيران الاستطلاعي على محافظة تعز وأربع غارات على محافظة الحديدة و44 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي بأجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.
وأكد المصدر أنه تم تسجيل خرقين لمرتزقة العدوان باستحداث تحصينات قتالية في محافظة الحديدة وجبهات الحدود، وخرق بعملية تسلل في محافظة الضالع، بالإضافة إلى رصد تعزيزات عسكرية للمرتزقة في تعز.
وبين المصدر أن مرتزقة العدوان ارتكبوا 21 خرقاً بقصف مدفعي على مواقع الجيش واللجان في محافظات مأرب وحجة وصعدة والحديدة وجبهات الحدود.
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت إلى أنه تم رصد 75 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : تحليق للطيران في اجواء 7 محافظات .. تسجيل 149 خرقاً للهدنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.