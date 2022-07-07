أخبار اليمن : تعميم هام من شرطه المرور

دوت الخليج -

تعميم هام من شرطه المرور

دعت الإدارة العامة للمرور سائقي المركبات إلى التحلي باليقظة والحذر أثناء السفر والحركة في الطرق والمنحدرات.

وأكدت إدارة المرور في بيان على ضرورة احترام قانون المرور وقواعد وأنظمة وآداب السير، والتقيد بمستلزمات وضوابط السلامة المرورية، واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة المرورية.

وأشارت إلى ما ستشهده مختلف الطرق في جميع المحافظات من حركة مكثفة للمسافرين وإقبال متزايد على وسائل النقل، تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وحثت السائقين على الاستعداد قبل السفر، وفحص المركبة، وأخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من القيادة، ومراقبة حالة العجلات، وتوخي المزيد من اليقظة أثناء المرور عبر مناطق الضباب الكثيف والغبار أو تساقط الأمطار، وتشغيل الأضواء الضرورية للمركبة في وضح النهار.

وشددت على الامتناع عن استخدام الهاتف أثناء القيادة، وتخفيف السرعة والحرص على ملاءمتها مع ظروف السير والالتزام بقواعد المرور، خاصة على مستوى التعرجات والمنحدرات والطرق الوعرة والملتوية، واحترام مسافة الأمان القانونية مع العربات التي تسير بالأمام داخل وخارج المدن، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.

وأوضحت شرطة المرور أنه تم تكثيف التواجد المروري في إطار خطة مرورية شاملة خلال إجازة عيد الأضحى من خلال مراقبة الشوارع الرئيسية والتقاطعات وبالقرب من المجمعات التجارية والطرق التي تشهد كثافة مرورية تتطلب زيادة أعداد الخدمات الميدانية والدوريات المتحركة، لضمان انسيابية الحركة المرورية.