أخبار اليمن : ايام الحج.. حجاج بيت الله الحرام يبدأون مناسكهم بيوم التروية

ايام الحج.. حجاج بيت الله الحرام يبدأون مناسكهم بيوم الترويةبدأ حجاج بيت الله الحرام اعتباراً من اليوم الخميس الثامن من ذي الحجة، أداء مناسكهم داخل المشاعر المقدسة التي ستستمر 6 أيام، بدءاً بيوم التروية في مشعر منى، لحج هذا العام 1443هـ.

وكان قد أدى ضيوف الرحمن أمس الأربعاء طواف القدوم استعداداً للتصعيد للمبيت في منى لقضاء يوم التروية تأسياً بالسنة النبوية المشرفة، قبل أن يتم تصعيدهم إلى مشعر عرفات للوقوف على صعيده الطاهر، طيلة يوم غدٍ الجمعة، التاسع من ذي الحجة.

وتتم رحلة الحجيج في مرحلتها الأولى صباح اليوم الثامن بالتصعيد من مكة المكرمة إلى منى وسط أجواء روحانية

واستقر الفقهاء قديمًا وحديثًا على أن عدد أيام الحج ستة وهي التي تتم فيها مناسك الحج كاملة، حيث تبدأ مناسك الحج من اليوم الثامن من شهر الله الحرام ذي الحجة، والمعروف بيوم التروية، ويفرغ الحجاج من أداء مناسكهم ويتحللون من الإحرام مع نهاية اليوم الأخير من أيام التشريق وهو يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة.

وهذا يعني أن أن أيام الحج تشمل (اليوم الثامن، واليوم التاسع، واليوم العاشر، واليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر) من شهر الله ذي الحجة

اليوم الأول من أيام الحج:

ويوافق يوم الثامن من ذي الحجة، ويسمى يوم التروية.

وقد سمي بذلك الاسم؛ لأن الناس كانو يتروّون فيه بالماء أي يشربون فيه الكثير من الماء ويحملون معهم الكثير من الماء استعدادًا للانتقال إلى منى ثم النزول إلى عرفة في اليوم التالي ذلك أن كلاً من منى وعرفة لم يكن فيهما يومئذٍ ماء، فارتبط اسم التروية بذلك اليوم تبعًا لهذا العمل.

