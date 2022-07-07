قوى العدوان ترتكب 175 خرقاً للهدنة الإنسانية
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 175 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 32 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي بأجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.
ولفت إلى أنه تم رصد 117 خروقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.
وبين المصدر أنه تم تسجيل 26 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على مواقع الجيش واللجان في الروضة بمحافظة مأرب، وحرض والهمداني وغرب البيضاء بمحافظة حجة، ومنبه والمدافن والملاحيظ ورازح بمحافظة صعدة.
وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، وناطع بمحافظة البيضاء.
وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان في الصخرة بعسير ووادي جارة والكنب وجبل تويلق في جيزان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : قوى العدوان ترتكب 175 خرقاً للهدنة الإنسانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.