أخبار اليمن : مؤتمر الجوف يؤيد قرار فصل الزنم ويدعو إلى اليقظة

مؤتمر الجوف يؤيد قرار فصل الزنم ويدعو إلى اليقظةاعلنت قيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف في بيان لها اليوم تأييدها لقرار قيادة المؤتمر بفصل علي محمد الزنم، من جميع تكونيات المؤتمر الشعبي العام.

وجاء في البيان، إننا في قيادة وقواعد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف وفروع الدوائر والمديريات نبارك ونؤيد ما تم الخروج به يوم أمس الثلاثاء 5 يوليو 2022م، من قرار قضى بفصل علي محمد الزنم – العضو في اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام.

وإننا في المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف نرحب بهذا القرار المسئول والشجاع ضد كل خائن للمؤتمر الشعبي العام ونظامه الداخلي وتوجيهاته الصادرة من القيادة العليا ممثلةً برئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس.

وإننا في المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف نطالب باليقظة والتركيز وتصحيح المسار التنظيمي حتى تظهر الوجوه المتقنعة بقناع الزنم والخائنة كخيانة الزنم.

والله الموفق،،،،

صادر عن قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف