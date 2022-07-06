أخبار اليمن : السياسي الأعلى يعلن فتح طريق الخمسين- الستين في تعز

السياسي الأعلى يعلن فتح طريق الخمسين- الستين في تعز
أعلن المجلس السياسي الأعلى عن مبادرة من جانب واحد، لفتح طريق الخمسين – الستين في تعز، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتخفيفاً لمعاناة أبناء محافظة تعز في ظل تعنت العدوان ومرتزقته عن قبول المبادرات التي طرحتها اللجنة العسكرية خلال الفترة الماضية.
وأشار المجلس السياسي الأعلى إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد التشاور مع اللجنة العسكرية الوطنية التي تبذل جهوداً كبيرة لفتح الطرقات في محافظة تعز، وعدد من المحافظات التي يواصل العدوان ومرتزقته التنصل عن فتحها.
وحمل المجلس المليشيات في تعز مسؤولية عرقلة فتح الطريق، وأي اعتداء على المسافرين الآمنين فيها وتبعات ذلك.
ودعا المجلس السياسي الأعلى، أبناء تعز للدفاع عن طريقهم وكشف من يعرقل فتحه.
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