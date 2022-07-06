دوت الخليج -

اعلان هام للمواطنين من الهيئة العامة للبريد

أعلنت الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، استمرار تقديم خدماتها عبر مكاتب البريد بأمانة العاصمة والمحافظات قبل عيد الأضحى وخلال إجازة العيد. اعلان هام للمواطنين من الهيئة العامة للبريدأعلنت الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، استمرار تقديم خدماتها عبر مكاتب البريد بأمانة العاصمة والمحافظات قبل عيد الأضحى وخلال إجازة العيد. وأوضح مدير عام الهيئة عمار وهان لوكالة سبأ الرسمية أن مكاتب البريد بالأمانة والمحافظات تواصل تقديم خدماتها يومي الخميس والجمعة في الفترتين الصباحية والمسائية. وأشار إلى أن مكاتب البريد الرئيسية ستعمل خلال إجازة أيام عيد الأضحى لتسهيل تعاملات المواطنين وتلبية احتياجات العملاء في الحصول على الخدمات المالية والبريدية.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : اعلان هام للمواطنين من الهيئة العامة للبريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.