أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدربه سالم الربيزي

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدربه سالم الربيزيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ عبدربه سالم الربيزي أحد مشائخ محافظة شبوة، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشاد أمين عام المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى أبناء الفقيد وكافة أسرته، بمناقب الراحل الذي يُعد أحد الشخصيات المؤتمرية والوطنية البارزة ومن الرجال الوحدويين المخلصين للوطن والمدافعين عنه، إضافة إلى دوره الإجتماعي في إصلاح ذات البين.

وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته لأولاد الفقيد وأسرته وكافة آل الربيزي وجميع أبناء محافظة شبوة بهذا المصاب الجلل.. مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".