أخبار اليمن : التوت البري يحافظ على صحة الأوعية الدموية

التوت البري يحافظ على صحة الأوعية الدمويةعلى الرغم من صغر حجمه، يبدو أن التوت البري لديه الكثير من الفوائد الصحية.

وأشارت الدراسات إلى أن التوت البري يمكن أن يحسن ذاكرتنا، ويقلل من مستويات الكوليسترول الضار ويحتمل أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقالت دراسة نشرت في مجلة "ميكروبيولوجي سبكترم" إن مزيج التوت البري مع عسل مانوكا المشهور أيضا بخصائصه المعززة للصحة، قد يكون لديه القدرة على منع تسوس الأسنان.

وبحسب دراسة أخرى نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن مشروب عصير التوت البري يقلل من عدد حالات عدوى المسالك البولية لدى النساء المصابات بالعدوى مؤخرا.

وتم استخدام التوت البري لأول مرة من قبل الأميركيين الأصليين للأغراض الطبية ولكنهم بدؤوا في جذب الاهتمام العلمي لقدرته على منع التهابات المسالك البولية على وجه الخصوص في أواخر الثمانينيات والتسعينيات.

وربطت إحدى الدراسات التي أجرتها جامعة إيست أنجليا بين تناول التوت البري وقوة الذاكرة وخفض نسب الكوليسترول السيء.

وأجريت الدراسة على 60 فرداً تم إعطاؤهم 4.5 جرام من التوت البري المجفف يوميا، ووجد الباحثون أن التوت البري كان له تأثير كبير على الذاكرة ومستويات الكوليسترول الضار LDL.

وفي دراسة أخرى وجد الباحثون أن تناول التوت البري يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحة الأوعية الدموية حتى لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.