أخبار اليمن : تصعيد عسكري بالحديدة.. 16 غارة على حيس

تصعيد عسكري بالحديدة.. 16 غارة على حيسرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 42 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات 16 غارة لطيران تجسسي مقاتل على حيس، وتحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 9 خروقات بقصف مدفعي لعدد 9 قذائف، و20 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.