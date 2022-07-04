أخبار اليمن : تحذير هام للمواطنين من استخدام اسطوانات غاز تالفة

تحذير هام للمواطنين من استخدام اسطوانات غاز تالفةحذرت الشركة اليمنية للغاز وأهابت بالمواطنين بعدم استخدام أسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفات والمقاييس حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم.

وأوضح بيان صادر عن الشركة أنه سبق وأن وجهت الى جميع محطات الغاز المركزية بعد تعبئة تلك الأسطوانات وتحريزها وعدم تداولها وذلك لما تشكله تلك الأسطوانات من خطورة على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت البيان أن شراء الغاز من السوق السوداء والقيام بتفريغ الغاز من أسطوانة الى أخرى بطرق غير آمنة يعرض أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة للخطر .

وجددت الشركة مطالبتها للجهات ذات العلاقة والجهات الأمنية بعدم السماح بدخول أسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفات والمقاييس وضبطها ومصادرتها حرصاً على أرواح المواطنين .

وأوضحت الشركة اليمنية للغاز أنها تخلي مسئوليتها القانونية في حال حدوث أي انفجارات أو كوارث أو حرائق بسبب شراء الغاز من السوق السوداء أو استخدام تلك الأسطوانات غير المطابقة للمواصفات أو القيام بتفريغ الغاز من أسطوانة الى أخرى.

ولفتت البيان إلى أن البلاغات الواردة للشركة اليمنية للغاز والنزول الميداني لموظفي الشركة الى السوق المحلية للاطلاع على مدى استقرار الوضع التمويني لمادة الغاز البترولي المسال تفيد بانتشار ظاهرة السوق السوداء لبيع الغاز وتداول أسطوانات جديدة مجهولة المنِشأ وغير مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.

وأشار إلى أن تلك البلاغات أفادت أيضا بقيام العديد من تجار السوق السوداء بتفريغ مادة الغاز المنزلي المسال من الأسطوانات المطابقة للمواصفات الى الأسطوانات غير مطابقة للمواصفات والقيام بذلك في الأماكن العامة وبأدوات ومعدات غير آمنة .

