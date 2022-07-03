أخبار اليمن : تمديد قرار تخفيض المخالفات المرورية إلى 12 أغسطس القادم

تمديد قرار تخفيض المخالفات المرورية إلى 12 أغسطس القادم
مددت شرطة المرور، قرار تخفيض المخالفات المرورية والإعفاء من رسوم التجديدات المتأخرة لرخصة تسيير المركبة إلى 12 أغسطس 2022م.
وأوضحت شرطة المرور في بيان لها اليوم، ان تمديد الفترة يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، وحرصاً منه على أن يستفيد جميع مالكي السيارات من القرار لتصحيح أوضاعهم.
وأشارت إلى أن قيمة المخالفات يمكن سدادها عن طريق الإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات، أو عبر الموقع أو التطبيق الإلكترونيين للمرور، أو محفظة موبايل موني الإلكتروني، أو خدمة السريع المنتشرة لدى محلات الصرافة المعتمدة.
ولفتت شرطة المرور إلى أن رسوم المخالفات والتجديدات ستُحتسب بحدها الأعلى فور انتهاء المهلة المحددة للتخفيض ولن تكون هناك أية استثناءات.
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