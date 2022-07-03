أخبار اليمن : إصابة مواطنين اثنين بانفجار لغم من مخلفات العدوان بالحديدة

إصابة مواطنين اثنين بانفجار لغم من مخلفات العدوان بالحديدة
أُصيب مواطنان في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، اليوم، بجروح خطيرة نتيجة انفجار لغم من مخلفات تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.
وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان أن المواطنين أصيبا بجروح مختلفة أثناء ممارستهما حياتهما اليومية في منطقة دير عبد الله بمديرية الدريهمي.
وأشار المركز إلى أن عدد الضحايا، جراء انفجارات مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية في الحديدة، ارتفع خلال شهر يونيو الماضي إلى 19 شهيداً وجريحاً.
وأرجع السبب إلى عدم توفر أجهزة ومعدات المسح المطلوبة لتطهير المناطق الموبوءة، نتيجة منع دخولها من قبل تحالف العدوان.
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