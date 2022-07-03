أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي الصحافي القرشي بوفاة والدته

رئيس المؤتمر يعزي الصحافي القرشي بوفاة والدته
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة إلى الكاتب الصحافي / راسل عمر القرشي، نائب رئيس تحرير صحيفة الميثاق، واخوانه وكافة آل القرشي بمديرية الشمايتن محافظة تعز، وذلك بوفاة والدته الفاضلة.
وعبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.
سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.
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