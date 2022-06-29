أخبار اليمن : شهيد و3 جرحى بانفجار مخلفات العدوان في مأرب وصعدة

شهيد و3 جرحى بانفجار مخلفات العدوان في مأرب وصعدةاستشهد مواطن وأصيب 3 آخرون، اليوم، نتيجة انفجار لغم وقنبلة عنقودية من مخلفات تحالف العدوان في محافظتي مأرب وصعدة.

وأوضح مصدر أمني أن لغماً من مخلفات قوى العدوان انفجر في وادي الملح بمديرية صرواح بمأرب، ما أدى إلى استشهاد المواطن ناصر أحمد ناصر الزايدي.

وأشار المصدر إلى إصابة 3 مواطنين بجروح خطيرة نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة غافرة بمديرية الظاهر في صعدة.