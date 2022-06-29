أخبار اليمن : وصول سفينة البنزين "برنسيس حليمة" إلى ميناء الحديدة

وصول سفينة البنزين "برنسيس حليمة" إلى ميناء الحديدةوصلت إلى ميناء الحديدة اليوم السفينة "برنسيس حليمة" وعلى متنها 23 ألفاً و920 طناً من البنزين بعد احتجازها لمدة 13 يوماً.

وأوضح الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام يحيى المتوكل، أن سفينة ‎البنزين "برنسيس حليمة" وصلت إلى ميناء الحديدة بعد احتجازها من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي لمدة 13 يوماً.

وأكد المتوكل أن تحالف العدوان ما يزال يحتجز سفينتي ديزل قبالة سواحل جيزان، رغم تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.