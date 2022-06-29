شاهد .. هذا الطفل كبر فأصبح رمز من رموز الكوميديا في مصر والوطن العربي وتوفي قبل أشهر قليلة .. أقوياء الملاحظة سيعرفونه !!

انت الان تتابع خبر هذا الطفل كبر فأصبح رمز من رموز الكوميديا في مصر والوطن العربي وتوفي قبل أشهر قليلة .. أقوياء الملاحظة سيعرفونه !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/29 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

هو رمز من رموز الكوميديا في مصر والعالم العربي، حيث إستطاع عبر مسيرة فنية طويلة أن يؤكد على نجوميته وتفرده في عالم الكوميديا في السينما والمسرح والدراما التلفزيونية أيضًا، فأصبح واحدً من ملوك الكوميديا والضحك عبر سنوات طويلة.

أنه النجم الراحل “سمير غانم” الذي رحل عن عالمنا قبل عام، والذي إستذكرته إبنته الفنانة دنيا سمير غانم، بصورة من طفولته.

وعلّقت الفنانة المصرية على صورة والدها الراحل قائلة :” ربنا يرحمك يا حبيبي سمير غانم”، وتفاعلت شقيقتها إيمي سمير غانم بالإعجاب والتعليق على المنشور قائلة “قمر”، كما تفاعل معها عدد من النجوم منهم روجينا ونادية الجندي.

ولد سمير غانم في يناير عام 1937، ولديه 4 أشقاء وهم (سوسن، سمية، سيد، حسام) وهو أكبرهم، انضم سمير غانم إلى كلية الشرطة بعد الثانوية العامة احتذاءً بوالده الذي كان ضابط ، ولكنه تم فصله منها بعد رسوبه لسنتين متتاليتين فنقل أوراق إلى كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية كما انضم للفرق الفنية فيها.

التقى سمير غانم بكلٍ من جورج سيدهم و الضيف أحمد و كونوا معا فرقة (ثلاثي أضواء المسرح) الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها (طبيخ الملايكة، روميو وجوليت)، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة. انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد في عام 1970، و اتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معًا في عدة مسرحيات كان أشهرها (المتزوجون)، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية (أهلا يا دكتور).

لمع نجمه في سماء الفوازير في ثمانينيات القرن العشرين، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم فوازير فطوطة والتي قدم بها شخصيتي (سمورة) و(فطوطة). شارك في مسيرته بالعديد من الأعمال مثل (لهفة، ورقة شفرة، على جنب يا أسطى، في الـ لا لا لاند).

يُذكر أن «سمير» غانم تزوج لأول مرة من فتاة صومالية كانت معجبة به بشدة وتحضر جميع مسرحياته ورغم حب والدته الشديد لها انفصل سمير غانم عن زوجته بعد عام واحد فقط من زواجهما بسبب أختلاف الطباع والثقافات والعادات بينهما.

ومنذ أكثر من 39 عامًا بدأت قصة حب جميلة ولكن تفاصيلها غريبة بعض الشئ بين النجم الراحل سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث رأها لأول مرة عندما رشحها له صديقه جورج سيدهم لمشاركته في مسرحية «أهلًا يا دكتور» عام 1981.

وقد قالت دلال خلال حوارها في برنامج صاحبة السعادة مع النجمة الكبيرة إسعاد يونس أنها وقعت في غرام سمير بمجرد رؤيته مؤكدة أنه كان يفعل أشياء تجعل أي فتاة تقع في حبه بسهولة وكان يخرج معها بعد عرض المسرحية ويشتري لها فل ولكن بعد الزواج توقف عن هذه العادة وكان يقول لبائع الفل خلاص أتجوزنا.

بينما قال سمير غانم خلال لقائه في برنامج سهرانين مع النجم أمير كرارة :«بصراحة هي اللي حبتني الأول وأنا ماكانش في بالي إني أتجوز»، حيث ظلت دلال تُحب سمير وتطلب منه الزواج رغم أن هناك عدد كبير من النجوم الكبار راهنوها أنها لن تستطيع الزواج منه لأنه مبيتجوزش وكان من بينهم جورج سيدهم وعبد المنعم مدبولي ومحمود مرسي ومحمود المليجي وغيرهم.

ولكن «دلال» أصرت على الزواج من «سمير» وأستمرت قصة الحب بينهما 4 سنوات حتى وافق الكوميديان الكبير أتمام الزواج وقد فعلت دلال كل ذلك رغم أن سمير يكبرها بـ 23 عام كاملة ولكنها كانت وما زالت تحبه بجنون، وأنجبت دلال من سمير أبنتان هما دنيا زوجة الإعلامي الشهير رامي رضوان وأمل الشهيرة بـ إيمي زوجة النجم حسن الرداد والأثنتان أصبحتا الأن نجمتان شهيرتان.

وكان النجم سمير غانم قد رحل عن عالمنا، يوم 20/مايو 2021، عمر ناهز 84 عامًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث عانى من خلل فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها للعناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وبعد وفاة سمير غانم بثلاثة أشهر، توفيت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز عن عمر ناهز 61 عاماً بسبب مضاعفات شديدة إثر إصباتها بفيروس كورونا المستجد.