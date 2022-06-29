شاهد .. هوس كريستيانو رونالدو بكرة القدم ينتقل إلى فراش النوم.. جورجينا كشفت ما طلبه منها في الرابعة فجراً والكل نائمون !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر هوس كريستيانو رونالدو بكرة القدم ينتقل إلى فراش النوم.. جورجينا كشفت ما طلبه منها في الرابعة فجراً والكل نائمون !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/29 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

ما من شك أن النجم البرتغالي ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو هو أحد أكثر اللاعبين تنافسية وهوساً بكرة القدم على مر التاريخ.

هذا الهوس كشفت بعض كواليسه صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز، خلال لقاء صحفي أجرته مؤخراً مع صحيفة SS.

وقالت رودريغيز: كريستيانو مهووس بكرة القدم، ذات مرة أراد أن يمازحني وايقظني في الرابعة صباحاً يطالب بركلة جزاء!

وحقق رونالدو الكثير من الألقاب خلال مسيرته الرياضية ونال خمس كرات ذهبية، ليصبح أهم أسطورة رياضية في البرتغال على مدى تاريخها، وواحد من أهم الرياضيين في العالم.

ويشارك حاليا ًً البرتغالي كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده في بطولة الامم الاوروبية، للعام 2022.