شاهد .. سعودي ذهب إلى السوق وأثارت انتباهه امرأة تنظر إليه بطريقة غريبة.. وعندما تحدث معها أنصدم بما لم يتوقعه !! (تفاصيل ما حدث)

انت الان تتابع خبر سعودي ذهب إلى السوق وأثارت انتباهه امرأة تنظر إليه بطريقة غريبة.. وعندما تحدث معها أنصدم بما لم يتوقعه !! (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/29 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

روى صاحب قناة قصص سلمان على منصة يوتيوب قصة شاب قابل امرأة كبيرة في السن أمام أحد المحلات التجارية فنظرت إليه بشدة وتكرر هذا الأمر عدة مرات وبعدما تحدث معها تفاجأ بما لم يتوقعه.



واستهل الراوي القصة قائلا: " طلبت زوجة الشاب منه أن يذهب إلى السوق ويشتري بعض الأغراض فاستجاب لها وذهب إلى السوق وأثناء دخوله إلى أحد المحلات تفاجأ بامرأة تقف بالقرب من باب المحل وتنظر إليه نظرات حادة". مشيرا إلى أنه دخل إلى المحل وبدأ يشتري الأغراض وعندما التفت ناحية المرأة وجدها مازالت تنظر إليه.



وتابع: توجه الشاب إلى المرأة وسألها عن سبب نظراتها إليه وإذا كانت تحتاج شيء فأخبرته أنه يشبه ابنها المتوفي وطلبت منه أن يقول لها " أمي" وحقق المواطن رغبتها ثم توجها إلى شراء الأغراض من داخل المحل.



وأردف: كان الشاب يشتري بعض الأغراض ثم يذهب إلى المرأة ويسألها إذا كانت انتهت من شراء احتياجاتها فتقول له أنها لم تنتهي من الشراء وتبادلا الحديث عدة مرات حيث كانت المرأة تشعر بالسعادة عندما يقول لها "أمي".



وأضاف: توجه الشاب إلى الكاشير لدفع فاتورة الأغراض التي اشتراها وتفاجأ بالموظف يخبره أن قيمة الفاتورة 2550 ريال. فطلب منه أن يراجع الحساب خاصة أنه لم يشتري جميع الأغراض التي يحتاجها، فقال له الموظف، الحساب الخاص بك 250 ريال والوالدة أخذت أغراض بـ 2300 ريال فيكون الإجمالي 2550 ريال.



وأشار إلى أن الشاب أخبر الموظف أن والدته لم تكن معه فرد عليه قائلا: " المرأة التي كانت معك وتناديها أمي وترد عليك قائلة يا ولدي". لافتا إلى أن الشاب أدرك أنه تعرض للنصب ودفع المبلغ كاملا.