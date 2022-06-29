شاهد .. حادثة أغرب من الخيال في مصر.. فتاة حملت وتضع طفلها في 13 دقيقة .. التفاصيل ستصدمك (اتفرج صور)

انت الان تتابع خبر حادثة أغرب من الخيال في مصر.. فتاة حملت وتضع طفلها في 13 دقيقة .. التفاصيل ستصدمك (اتفرج صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/29 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

أثارت حالة ولادة، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دخلت سيدة إلى مركز طبي وهي تعاني من وجع في المعدة، وإذا بالدكتور يبلغها أنها سوف تلد، وخرجت بمولود، حيث اكتشف الأطباء أنها كانت حاملا لكنها لم تكن تعلم، ونشر المركز الطبي الذي قام بعملية الولادة التفاصيل.

شعرت المرأة بألم شديد في المعدة وقت الظهيرة، لم تستطع تحمله فتوجهت مع زوجها إلى أحد المراكز الطبية للاطمئنان على حالتها، ليجري لها الأطباء سونار لمعرفة سبب الألم.

وكانت المفاجأة أن الأم حامل في منتصف الشهر التاسع، وأن ما تشعر به هو آلام الولادة، والطفل يكاد يخرج للحياة في الوقت الذي لم تكن تعلم الأم نفسها وزوجها بأنها حامل.

قال الطبيب أحمد حمدان، مدرس مساعد أمراض النسا والتوليد بكلية طب جامعة القاهرة، الذي تفاجأ ظهر الجمعة الماضي بزوجة وزوجها متوجهين له بسبب آلام المعدة التي تعاني منها: «سألنا الزوج هل يوجد حمل أو حاجة؟ قال لأ مفيش حمل ده مغص كلوي وعايزين نكشف»، ليجري الطبيب لها سونار، وتكون المفاجأة بحمل الأم في الشهر التاسع.

ويؤكد حمدان أن المولود كان في أفضل حال: «نازل بيتخانق معانا وبيعيط، ودي حاجة كويسة»، لافتًا إلى أن الأم بسبب وزنها الزائد لم تلاحظ كبر بطنها بسبب الحمل، ووصف الطبيب، فترة الحمل والولادة للطفل بأغرب عملية وأنها استغرقت 13 دقيقة.

وكتبت الصفحة الرسمية للمركز الطبي منشورا قائلة: "كان لازم نتصور مع الطفل المعجزة، واللي استمرت فترة الحمل بتاعته بالولادة ١٣ دقيقة فقط".

صدمة الزوج كانت كبيرة، خاصة أنه دخل مع زوجته للمستشفى التي تعاني من آلام المعدة حسبما ظن، وفي خلال ما يقرب من 15 دقيقة وجد نفسه يحمل طفلا على يده.

وقال الأب: «مكنتش فاهم اللي بيحصل ومستغرب، بيقولوا حمل إيه وبيبي مين؟! مراتي دخلت الأم المركز الطبي الساعة 12 ونصف ظهرًا وخرج الطفل من رحمها الواحدة إلا ربع، بعد دخولها بدقائق».