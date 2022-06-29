شاهد .. حالة فرح تعمم مدن مصر بعد أصدار المحكمة قرارها رسمياً بخصوص قاتل ’’نيرة أشرف‘‘ فتاة المنصورة !! (تفاصيل هامة)

انت الان تتابع خبر حالة فرح تعمم مدن مصر بعد أصدار المحكمة قرارها رسمياً بخصوص قاتل ’’نيرة أشرف‘‘ فتاة المنصورة !! (تفاصيل هامة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/29 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، حكمها على قاتل طالبة المنصورة، حيث أمرت بإحالة أوراق محمد عادل؛ الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

وجاء الحكم في ثاني جلسات المحاكمة اليوم، وذلك بعد أن تم الاستماع إلى أقوال المتهم في الجلسة الأولى، ولمرافعة النيابة والدفاع في الجلسة الثانية بحسب القاهرة 24.

وعمت الفرحة على أسرة الطالبة نيرة أشرف، بعد صدور حكم الإعدام على المتهم.

وقالت النيابة العامة إنه في يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة؛ محافظة الدقهلية، قتلت المجني عليها نيرة أشرف عبدالقادر؛ الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار، انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتل نيرة وحدد موعدًا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها، وعزم النية على القتل وأخفى سكينًا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى من أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنا، وعندما سقطت الفتاة على الأرض، ذبح عنقها قاصدا إزهاق روحها.