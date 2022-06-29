شاهد .. لن تصدقوا كيف تهرب سمير غانم بهذه الخدعة من سؤال ابنته إيمي حول زواجه من دلال عبد العزيز في لقاء تلفزيوني نادر !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا كيف تهرب سمير غانم بهذه الخدعة من سؤال ابنته إيمي حول زواجه من دلال عبد العزيز في لقاء تلفزيوني نادر !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/29 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

إيمي سمير غانم النجمة المصرية منذ أن توفي والديها الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز، باتت حريصة على استعادة ذكريات أبرز اللحظات معهما والدعاء لهما باستمرار إضافة إلى نشر صور ولقطات لهما عبر حسابها على انستجرام، لتعبر من خلالها عن مدى حزنها بسبب رحيلهما بعد تداعيات إصاباتهما بفيروس كورونا.

إيمي سمير غانم تشارك الجمهور بلقاء نادر لوالدها وخلال الساعات الماضية، حرصت إيمي سمير غانم على مشاركة متابعيها على انستجرام بمقطع فيديو للقاء تلفزيوني نادر لوالدها الراحل سمير غانم مع الفنانة صفاء أبو السعود، ووقتها ظهرت إيمي في فيديو مسجل وهي توجه سؤالًا لوالدها حول زواجه بوالدتها الراحلة دلال عبد العزيز.

وظهرت إيمي سمير غانم في الفيديو، وهي توجه سؤالًا لوالدها عن زواجه بوالدتها دلال عبد العزيز، وأكدت أنها تعلم أن والدتها كانت تريد الزواج من والدها، لكنها تر

كيف تهرب سمير غانم من سؤال ابنته إيمي حول زواجه من دلال عبد العزيز؟ سمير غانم يبدو أنه قرر التهرب من السؤال بطريقته المرحة، كما اعتبر أن ابنته قد تتسبب في إحراجه، فبمجرد أن انتهت ابنته إيمي من توجيه السؤال له، حرص على التعليق على أسلوبها وقال موجهًا حديثه للفنانة صفاء أبو السعود وقال عن ابنته الصغرى: "دي اللمضة بتاعة العائلة والمتحدثة الرسمية والكوميديانة.. بتحرجني يعني"، ثم مازح مقدمة البرنامج وقتها وألمح إلى أنه نسى السؤال وقال: "هي قالت ايه بقى بالظبط انا مركزتش".

إيمي سمير غانم معجبة بطرافة والدها إيمي سمير غانم استعادت ذكرياتها مع هذا الفيديو وعبرت عن مدى إعجابها بأسلوب ورد والدها الراحل على سؤالها وقتها، كما أكدت أن طريقته في التهرب من هذا السؤال تسببت في إضحاكها، وأضافت في تعليقها: "آخر حتة ضحكتني"، ولاقى الفيديو النادر إعجاب وتفاعل عدد كبير من متابعي إيمي وزملائها، ومنهم الفنانة عبير صبري التي أشادت بجمال إيمي في مرحلة الطفولة.

الجدير بالذكر أن إيمي سمير غانم قد خطفت الأنظار مؤخرًا بعدما ظهرت مع شقيقتها دنيا سمير غانم ورامي رضوان وحسن الرداد، وذلك بعد حضورهم سويًا حفل إطلاق مشروع جديد لرامي رضوان، ووقتها نشرت إيمي سمير غانم عدة صور من الحفل عبر حسابها على انستجرام، واستعرضت أحدث لحظاتها العائلية مع زوجها حسن الرداد وشقيقتها دنيا سمير غانم، ووجهت التهنئة إلى رامي رضوان على مشروعه الجديد وقالت: "مبروك رامي".