شاهد .. ستنصدم بعد أن تعرف من هو نجل الفنانة الراحلة وداد حمدي من صلاح قابيل!.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه !!

انت الان تتابع خبر ستنصدم بعد أن تعرف من هو نجل الفنانة الراحلة وداد حمدي من صلاح قابيل!.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/29 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

اشتهرت الفنانة وداد حمدي بتقديم أدوار الخادمة خفيفة الظل التي تتفاعل بشكل كوميدي مع أبطال العمل، وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي قدمته بأدوارها إلا أن نهايتها كانت مأساوية، إذ قتلت غدرًا.

ولدت وداد حمدي 3 يوليو عام 1924 في مدينة كفر الشيخ، ولكنها انتقلت بعد ذلك وتربت في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حيث عمل والدها، بدأت حياتها الفنية من بوابة حبها للغناء، ولكنها فشلت في هذا المجال، لتتجه بعدها إلى المسرح، ثم إلى الأعمال درامية والسينمائية.

وتوفيت وداد حمدي مقتولة على يد الريجيسير متى باسيليوس، الذي ذهب إلى منزلها حيث ظنت أنه يحتاجها في عمل فني جديد، وهذا ما أوهمها به قبل مجيئه، وبعدما دخل المنزل طلب منها الذهاب إلى الحمام، وعندما ذهبت لتجلب له منشفة، ذهب وراءها ووجه إليها سكينا لقتلها، ونجح بالفعل في طعنها 35 طعنة في الصدر والبطن حتى سقطت على الأرض جثة هامدة، وكان ذلك بهدف السرقة، ولكنه لم يجد سوى 250 جنيها في منزلها.

ولكن في النهاية نجحت الشرطة في القبض عليه من خلال عثورهم على خصلة شعر له في يد الفنانة الراحلة أثناء محاولتها مواجهته قبل قتلها، وعندما وجه إليه الاتهام أنكر في البداية ولكنه اعترف بعد ذلك أنه كان عليه دين كبير لمجموعة من الأشخاص، مما اضطره للتفكير في قتل أي فنان لأخذ ما لديه من أموال.

ولايعلم كثير من الجمهور ابن الراحلة وداد حمدي وصلاح قابيل “عمرو”، خطى على خطاها حيث يعمل ممثلا ومخرجا وسجل “مسلسل فوق مستوى الشبهات” ظهوره الثاني في موسم مسلسلات رمضان 2016، بعد إطلالة بسيطة أيضاً في “مسلسل خاتم سليمان” الذي عرض في رمضان عام 2011.

وأخرج عمرو صلاح فيلم زومبي الذي سيعرض في اجازة عيد الفطر وهو من بطولة علي ربيع، وحمدي الميرغني، وسهير مجيد ومحمد محمود، وكريم عفيفي، وهاجر أحمد، وويزو، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبدالرسول، ومحمد محمود، وسامي مغاوري، وبسنت صيام.