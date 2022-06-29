شاهد .. جريمة مروعة داخل جامعة.. طالب يقتل عميد الكلية وأستاذ الهندسة والسبب يشيب له شعر الرأس !!

انت الان تتابع خبر جريمة مروعة داخل جامعة.. طالب يقتل عميد الكلية وأستاذ الهندسة والسبب يشيب له شعر الرأس !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/29 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

أعلن محافظ أربيل شمالي العراق، أوميد خوشناو، أمس الثلاثاء، مقتل عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين وأستاذ في كلية الهندسة على يد طالب مفصول من الدراسة.



وقال خوشناو خلال مؤتمر صحفي إن "عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين كاوان اسماعيل، توفي متأثرا بجراحه بعد تعرضه لهجوم بسلاح ناري".



وأضاف، أن "الهجوم أسفر أيضا عن مقتل أستاذ في كلية الهندسة".



وأشار إلى أن "المتهم بتنفيذ الجريمة كان طالبا في جامعة سوران وفصل منها سابقا".