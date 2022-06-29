شاهد .. أميتاب باتشان سافر إلى مصر فسألوه عن رأيه في عادل إمام وعمر الشريف !.. إجابته صدمت كل العرب والعالم !!

انت الان تتابع خبر أميتاب باتشان سافر إلى مصر فسألوه عن رأيه في عادل إمام وعمر الشريف !.. إجابته صدمت كل العرب والعالم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/29 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

وراء كل صورة حكاية، تلك الصورة التي تجمع الممثل الهندي اميتاب باتشان، والفنان المصري حسن الرداد، تستر خلفها أمنية بقيت داخل صدر حسن الرداد سنوات طويلة، ورفض وبكاء، صورة سببت فرحة غير متوقعة.

وفي مفاجأة سارة كانت في انتظار الفنان المصري حسن الرداد، وحلم بطله النجم الهندي أميتاب باتشان، الذي حرص على توجيه رسالة إلى الرداد بالتزامن مع احتفال الأخير بعيد ميلاده العام الماضي، أرسل أميتاب باتشان رسالة مصورة، نشرها حسن الرداد عبر حسابه على انستجرام، منذ فترة، وظهر فيها نجم بوليود أميتاب باتشان، وهو يوجه حديثه إلى الرداد عبر مقطع فيديو ذكره فيه بلقائهما معا حينما زار أميتاب باتشان مصر.

وساقاً كشفت صحيفة مصرية كشفت عن تفاصيل زيارة باتشان إلى مصر والتصريحات التي أدلى بها في تلك الزيارة، خصوصا حول النجم المصري عادل إمام.

وزار نجم بوليوود، أميتاب باتشان، صاحب المسيرة الطويلة في الفن والتمثيل التي تمتد لأكثر من 40 عاما مع رصيد كبير من الأفلام العالمية التي تصل لحوالي 150 فيلما.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، فقد صور نجم بوليوود بعض مشاهد فيلمه "المغامر الأخير" في مصر، وتحديدا في منطقة الأهرامات المصرية في عام 1986.

ونظمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي أسبوعا لأفلام الممثل الهندي الشهير، الذي عد في وقتها من أعظم الممثلين في الهند في ثمانينات القرن الماضي.

وأشارت الصحيفة المصرية إلى أن نجم بوليوود صدم الجميع عندما قال جملة عن النجم المصري الكبير عادل إمام وعمر الشريف.

وقال أميتاب باتشان، إنه لا يعرف شيئا عن السينما المصرية، وعندما شبهه أحد الصحفيين بالفنان عادل إمام، صدم الجميع عندا قال "من هو عادل إمام؟".

ولفت بطل بوليوود إلى أنه "لا يعرف سوى عمر الشريف فقط لتواجده في السينما العالمية، ولكنه يتمنى رؤية عادل إمام حيث يبدو من اهتمام الجماهير أنه نجم مصر الأول"، بحسب المصدر.