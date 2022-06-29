شاهد .. أجمل من ياسمين صبري.. زوجة ’’هاني شاكر‘‘ تخطف الأنظار في اول ظهور لها والجمهور : كأنها حورية من الجنة !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر أجمل من ياسمين صبري.. زوجة ’’هاني شاكر‘‘ تخطف الأنظار في اول ظهور لها والجمهور : كأنها حورية من الجنة !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/29 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

خطفت السيدة نهلة توفيق زوجة هاني شاكرالأنظار، وسحرت العيون بإطلالة غاية في الأناقة، جاءت عبارة عن فستان من التل متدرج الألوان، بطبقات متعدد من بعد الخصر ومزين من المنتصف بورود.

وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورً زوجة نقيب المهن الموسيقية الفنان الكبير هاني شاكر، والتي منها صورة ظهرت فيها برفقة ابنها، وتم التقاط الصور في شهر أكتوبر الماضي في حفل زفاف ابنهما شريف الذي حضره عدد كبير من النجوم.



وتألقت نهلة بمجوهرات ثمينة، وهذا ما بدا واضحاً من خلال المجوهرات الماسية التي تزينت بها، أما شعرها فزمته للخلف مع رفعه لأعلى وترك خصلاته تتدلى.

ويذكر أن الفنان المصري هاني شاكر وقد قدم مؤخرا استقالته كنقيب للمهن الموسيقية، وذلك بعد ماحصل خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم للصلح بين حسن شاكوش والأرتست