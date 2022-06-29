شاهد .. فاجعة مؤلمة تخيم على الفنانة اللبنانية ’’هيفاء وهبي‘‘ ؟؟ هذا ما حدث معها وأحزن كل جمهورها !!

انت الان تتابع خبر فاجعة مؤلمة تخيم على الفنانة اللبنانية ’’هيفاء وهبي‘‘ ؟؟ هذا ما حدث معها وأحزن كل جمهورها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/29 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام تعرض والدتها لأزمة صحية دخلت على إثرها طوارئ أحد المستشفيات في لبنان.

وكتبت هيفاء وهبي قائلة: "كان وقت صعب علينا اليوم، حمدا لله على سلامتك يا ست الكل يا ماما، شكرا لفريق ممرضي الطوارئ في مستشفي طراد ودكتورة ريان لأنكم اهتميتوا بالماما".



وفى سياق آخر، أوشكت هيفاء وهبى على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "رمسيس باريس" الذى صورت أغلب أحداثه في فرنسا الشهر الماضى، ويشارك في بطولته كلا من مصطفى خاطر، ومحمود حافظ، ، وحمدي الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.