شاهد .. لكل الأردنيين.. خبر مُفرح ورد للتو من المملكة العربية السعودية.. تفاصيل ما حدث ولم يكن متوقع !

انت الان تتابع خبر لكل الأردنيين.. خبر مُفرح ورد للتو من المملكة العربية السعودية.. تفاصيل ما حدث ولم يكن متوقع ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/29 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

قال رئيس لجنة السياحة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية بلال روبين، خلال تصريحات صحفية، إن : عدد الحجاج الأردنيين ارتفع إلى 4 آلاف حاج بعد أن كان 3622 حاجاً.



وأضاف روبين أن عدد رحلات تفويج الحجاج الأردنيين عبر البر (الحافلات) سيكون رحلتين، تنطلق الأولى بتاريخ 27 حزيران والثانية في 28 حزيران الحالي.





وتابع أن رحلات تفويج الحجاج عبر الجو ستكون أكثر من البر، بحيث يبدأ تفويج أول رحلة في 1 تموز المقبل وتستمر لغاية 4 الشهر نفسه.





وبين روبين أن مكاتب الحج والعمرة أنهت ترتيباتها الخاصة بالحج من مساكن ونقل وغيرها، حيث سيكون أقصى مسافة تبعد فنادق الحجاج عن الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة 1500 متر.





وأشار إلى أن كل فندق يحتوي على 800 سرير، ويتميز بجودة خدماته ونظافته العالية، بالإضافة إلى توفير وجبات غداء ووجبات إفطار وعشاء جيدة.