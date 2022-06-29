شاهد .. طارق الشناوي يخرج عن صمته ويكشف أمام الملأ السبب الرئيسي في استقالة هاني شاكر !!

انت الان تتابع خبر طارق الشناوي يخرج عن صمته ويكشف أمام الملأ السبب الرئيسي في استقالة هاني شاكر !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/29 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الفنان طارق الشناوي عن رائيه في استقالة نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ، إثر الاشتباكات التى حدثت فى مؤتمر اعتذار حسن شاكوش .

وقال الناقد الكبير طارق الشناوي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : أري الأزمة ليس فيما حدث ليلة أمس داخل النقابة ، ولكن الأمور تعود إلى مايقرب من 5 سنوات، إذ ان نقابة المهن الموسيقية تقول أراء ثم تتراجع عنها ، فتارة تمنع مغنيين المهرجانات من الغناء ، وتارة أخري تنشأ لهم شعبة ، ومرة أخري يطالبونهم بتغيير أسمائهم " .

ويستكمل طارق الشناوي : استقالة هاني شاكر بمثابة هروب من المعركة بالرغم من أنه السبب فيها ، فقد أفسد الأمر من البداية بسبب موقفه غير الواضح وغير القائم على أسس ، وليست المرة الأولي التى يتقدم فيها باستقالته " .

ويتابع الناقد طارق الشناوي : الأزمة ليست في الجملة التى قالها حسن شاكوش فى حق عازفي الإيقاع فقد اعتذر عنها ،ولكن هاني شاكر قام قبله بممارسة التنمر على مغني المهرجانات منذ ما يقرب من عام ونصف في ندوته بقصر السينما ".

استقالة هاني شاكر :

علق الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، على أزمة مؤتمر اعتذار حسن شاكوش عن تصريحاته السابقة بخصوص عازفي الايقاع بنقابة الموسيقيين اليوم وانسحابه منه، قائلاً:" من غير ما أدخل في تفاصيل مشهد اليوم في المؤتمر كان صعبا جداً ومش قادر أكمل الفترة اللي بقيالي في فترتي ووصلت لمرحلة مش قادر أكمل بعد كده".

وتابع خلال مداخلة خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON"،: "بشكر أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية الي وقفوا جنبي خلال فترتين الأولى والثانية حتى الآن لكن مشهد اليوم خلاني أعيد حساباتي كتير أوي".

وواصل: "كنت عاوز ألم الأسرة الموسيقية تحت راية وحضن النقابة والموضوع كان معمول بحب وجاء الفنان حسن شاكوش واعتذر وكان المشهد رائعا حتى آخر دقيقتين".

وأتم : باخد هذا القرار بلا رجعة واستقلت بلا رجعة وبكرة المجلس والجمعية العمومية تختار الأصلح والأكثر إفادة لها ".

مطالبات بالعودة :

أكد طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، أن مجلس إدارة النقابة بالكامل يتواصل مع الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين لإقناعه بالرجوع في استقالته

وقال طارق مرتضى - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - الفنان الكبير هاني شاكر أعلن استقالته من منصبه خلال أحد البرامج التليفزيونية الشهيرة مساء أمس وفور علمنا بالخبر أصبنا بحالة كبيرة من الحزن لهذا القرار، وقررنا على الفور أن نتواصل مع هاني شاكر؛ ليعود إلى مكانه الطبيعي مرة أخرى.



وأضاف مرتضى "استقالة هاني شاكر من منصبه كنقيب للموسيقيين خسارة كبيرة لنا جميعا، وخسارة لكل شخص تعامل معه طوال السنوات الطويلة التي قضاها في خدمة الموسيقيين.



وتمنى طارق مرتضى أن يعود شاكر في قراره خلال الساعات المقبلة بعد أن يهدأ من الضغوط الكثيرة التي تعرض لها خلال الساعات الماضية.