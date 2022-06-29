شاهد .. الإعلامي عمرو أديب ياتي بالخبر اليقين ويكشف تفاصيل مثيرة عن خفايا قتل ودفن جثة شيماء جمال على يد زوجها.. لن تصدقوا ما قاله !!

انت الان تتابع خبر الإعلامي عمرو أديب ياتي بالخبر اليقين ويكشف تفاصيل مثيرة عن خفايا قتل ودفن جثة شيماء جمال على يد زوجها.. لن تصدقوا ما قاله !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/29 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

قال الإعلامي عمرو أديب ، تعليقاً على العثور على جثة المذيعة شيماء جمال ، وكشف عن ملابسات خبر اختفائها من فترة ، بعد أن قالت أنها متجهة للكوافير .

وتابع : من نص ساعة في اخبار عن العثور على الإعلامية المصرية شيماء جمال مقتولة ومدفونة في إحدى الفيلل .

وفي مداخلة هاتفية مع يسري البدري مساعد رئيس تحرير المصري اليوم ، قال أن الواقعة "العثور على الجثة في إحدى الفيلل" ، وتابع أن هناك تواتر لأنباء بأن الجاني شخصية سيتم رفع الحصانة عنها ، وأضاف أن هناك اتفرج ابلغ الأمن بوجود جثة بإحدى الفيلل .

وتم كشف القاتل وهو زوجها عضو الهيئة القضائية، حيث تزوجها عرفيا ثم أعلن قبل سنوات زواجهما رسمياً، وعندما قتلها اتصل بالشرطة وضللهم بأنها مختفية.

وتابع رئيس تحرير المصري اليوم : أن هناك تحريات لكشف ملابسات العلاقة بين الطرفين هل هو زواج عرفي .