شاهد .. مفاجأة تهز الكويت.. 5 سيدات يمارسن الرذيلة مع شابين.. لكن ما حصل بالنهاية يشيب له شعر الرأس !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر مفاجأة تهز الكويت.. 5 سيدات يمارسن الرذيلة مع شابين.. لكن ما حصل بالنهاية يشيب له شعر الرأس !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/29 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن ضبط 5 آسيويات ومقيمين من جنسية عربية وآخرة آسيوية، أثماء قيامهن بممارسة الرذيلة.



وحسب بيان من وزارة الداخلية الكويتية، نفذت ‏مباحث محافظة الفروانية حملة أمنية موسعة على منطقة جليب الشيوخ أسفرت عن ضبط 5 آسيويات يمارسن الأعمال المنافية للآداب ومقيمين من جنسية عربية وآخر آسيوي مطلوبين على ذمة قضايا سرقة ومخالفين لقانون الإقامة.



وأضاف البيان، أنهم أحيلوا جميعا إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.