شاهد .. عروسة تخدع عريسها ليلة الدخلة وترسل له شقيقها الى غرفة النوم.. وما حدث بعد ذالك كارثي !! (صور)

انت الان تتابع خبر عروسة تخدع عريسها ليلة الدخلة وترسل له شقيقها الى غرفة النوم.. وما حدث بعد ذالك كارثي !! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/29 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

لم تشأ عروس أميركية أن يمر حفل زفافها بشكل تقليدي، لذلك عمدت إلى حيلة طريفة لإضفاء أجواء من المرح والإثارة على الحفل، فأرسلت شقيقها بثوب الزفاف بدلاً منها لأول لقاء مع عريسها.

وأقيم حفل زفاف هايدي زيلييف (25 عاماً) على عريسها فالنتين الشهر الماضي في ولاية أريزونا، ومع اقتراب موعد الحفل، لاحظت العروس أن عريسها يشعر بالتوتر، فقررت أن تلجأ إلى هذه الحيلة.

وطلبت هايدي من شقيقها إيريك (30 عاماً) أن يرتدي ثوب زفاف قديم، وساعدته في ارتدائه، ليأخذ مكانها في أول لقاء بينهما قبل الزفاف، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووقف فالنتين وقد أدار ظهره استعداداً للقاء عروسه بثوب زفافها، لكن مفاجأة غير متوقعة كانت بانتظاره، عند استدار، ليجد إيريك بثوب الزفاف بدلاً من العروس.

وسرعان ما انفجر العريس بالضحك، ووجد المزحة مسلية وطريفة، بل والتقط مجموعة من الصور برفقة شقيق عروسه بهذه المناسبة، قبل أن تعود الأمور إلى نصابها، ويكمل مراسم الزفاف بشكل طبيعي مع العروس.