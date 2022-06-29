شاهد .. أنا مدمنة للعادة السرية وكل يوم بتحلى أكتر ومش عارفة أوقف أعمل إيه ؟؟ دعاء فاروق تصدم متصلة برد غير متوقع !!

انت الان تتابع خبر أنا مدمنة للعادة السرية وكل يوم بتحلى أكتر ومش عارفة أوقف أعمل إيه ؟؟ دعاء فاروق تصدم متصلة برد غير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/29 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

تفاجأت الإعلامية المصرية دعاء فاروق، بمتصلة تحاول الاستفسار عن حكم العادة السرية.

ورد سؤال إلى برنامج" اسأل مع دعاء" المذاع عبر فضائية "الحياة"، من سائلة تقول: "أنا مخطوبة ووصلت لإدمان العادة السرية.. فما حكم الدين في ذلك؟

وقال الشيخ أحمد الصباغ - الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف الذي استضافه البرنامج إن العادة السرية حرام شرعا، وهذا لأنه من يفعل ذلك يؤدي بنفسه إلى التهلكة.

واستشهدا فضيلته بقول الله تعالي: "ولَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ".. [البقرة : 195].

وأضاف الداعية من خلال لقائه أن العلماء والطب الحديث أثبت اضرار العادة السرية الفظيع على البدن، فهي تقلل الذاكرة وتضعف البدن والتفكير في العقل والمخ وتضعف العظام وقد تصل للإدمان.

ونصح الصباغ بضرورة البعد عن مشاهدة الأفلام الإباحية والصور، وغض البصر عن الحرام لأن العقل والقلب لم يشتغلوا إلا على الصور التي تؤخذ بالعين، وعليه أيضا أن يتقرب من الله -سبحانه وتعالى- والمحافظة على الصلاة، وكذلك على الإنسان أن يشغل نفسه بالحق.