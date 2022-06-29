شاهد .. هـــــام : تحذير عاجل لكل الأردنيين.. اذا كنت تملك سيارة أحذر هذا الخطر !! (تفاصيل)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/29 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

أعلنت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام عن إعادة فتح حركة السير أمام المركبات المتجهة إلى مدينة العقبة.

وأوضحت في تحديث مساء الاثنين، أنه تم فتح حركة السير إلى مدينة العقبة على جميع الطرق الخارجية بعد التنسيق مع الجهات المختصة، مبينة أن حركة السير الآن طبيعية كالمعتاد.

وكانت إدارة الدوريات الخارجية قد أعلنت عن قطع حركة السير أمام المركبات المتجهة إلى مدينة العقبة ومنعها من المسير نهائياً.

وقالت إنه سيتم قطع حركة السير إلى العقبة إلى حين الانتهاء من التعامل مع حادثة تسريب الغاز من إحدى الصهاريج في ميناء العقبة حفاظا على سلامة المواطنين.

وأضافت الإدارة “يرجى من جميع مستخدمي الطرق الخارجية؛ طريق الجمرك ما قبل مدينة العقبة، وطريق وادي عربه باتجاه العقبة، والطريق الخلفي / الكيلو 7، وسائقي مركبات الشحن الالتزام بالتعليمات والتعاون مع رجل الأمن المتواجد في الموقع”.