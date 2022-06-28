شاهد .. جورجينا حبيبة كريستيانو رونالدو تفجر الأنترنت وتكشف عن صدرها بإطلالة خادشة !! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر جورجينا حبيبة كريستيانو رونالدو تفجر الأنترنت وتكشف عن صدرها بإطلالة خادشة !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/29 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

تألقت جورجينا رودريجيز، صديقة نجم كرة القدم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، في جلسة تصوير جديدة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت جورجينا ساحرة وناعمة بالكاجوال من إسطبل للاحصنة، مما نال إعجاب متابعيها.

وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة، وتميل عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.