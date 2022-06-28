شركة الغاز تجدد استنكارها احتجاز مقطورات الغاز المرّحلة للمحويت
جددت الشركة اليمنية للغاز "صنعاء وصافر" استنكارها استمرار المدعو علي حسين عبدالله عوضة مدير مكتب الصناعة والتجارة لمحافظة المحويت في حكومة المرتزقة احتجاز مقطورات الغاز المرّحلة إلى المحويت.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المدعو عوضة احتجز مقطورات الغاز المرّحلة إلى محافظة المحويت منذ أكثر من 25 يوماً، ويطالب بفرض 40 ريالاً على كل أسطوانة من تلك المقطورات بدون أي مبرر.
واعتبر البيان، التصرفات التعسفية للمدعو عوضة بغطاء ما يسمى السلطة المحلية لمحافظة المحويت في حكومة المرتزقة، وكذا استمرار منع وصول الغاز واحتجاز المقطورات يُعد تعديا سافرا لبنود الهدنة المعلنة وإمعاناً في حصار المواطنين وزيادة معاناتهم.
وطالبت الشركة اليمنية للغاز المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، والممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ويليام ديفيد غريسلي، بالاضطلاع بدورهم في إيقاف تلك التصرفات اللا مسؤولة التي من شأنها مضاعفة معاناة المواطن في ظل الظروف التي يشهدها اليمن بسبب العدوان والحصار.
وناشدت الشركة أحرار مأرب التدخل السريع للإفراج عن مقطورات الغاز المحتجزة من قبل المرتزقة، وتحييد الغاز عن الصراع، كونها مادة مرتبطة بحياة المواطن.
وطالبت بسرعة الإفراج عن مقطورات الغاز المُرحلة لمحافظة المحويت كونها على أبوب أزمة في مادة الغاز جراء استمرار احتجاز المقطورات من قبل هذه العصابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : شركة الغاز تجدد استنكارها احتجاز مقطورات الغاز المرّحلة للمحويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.