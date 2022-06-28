شاهد .. هل تخيلتم يوماً ما كم يبلغ فارق العمر بين عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي.. ما أنكشف اليوم سيصدمك حتماً !!

انت الان تتابع خبر هل تخيلتم يوماً ما كم يبلغ فارق العمر بين عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي.. ما أنكشف اليوم سيصدمك حتماً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/28 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الإعلامية لميس الحديدي مؤخراً عن عمرها الحقيقي على الهواء مباشرة، موضحة أنها تجاوزت الخمسين، معقبة: «السن مجرد رقم، وحاسة إن شكلي دلوقتي زي قبل كدة».

وأضافت «الحديدي»، خلال حلقة من برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «ON»، أن موضوع التقييم حسب السن لا ينطبق على الرجال في مجتمعنا، والحقيقة أن المرأة تستطيع ممارسة عملها، وأن تكون جميلة مهما كبرت في السن لأن السن ليس معيارًا للحكم عليها.



وكشفت أنها لا تشعر بفارق رغم تجاوزها سن الخمسين قائلة: «أنا بعمل الحلقة دي، وبعترف إني عديت سن الخمسين، والسن بالنسبة ليا هو مجرد رقم، وحاسة إن شكلي دلوقتي زي قبل كدة، واللي بيسألني بقوله سني عادي، عمري ما قولت رقم مختلف دون وجل ولا خجل، لإني حاسة دايما شكلي زي ما هو».

وكان الإعلامي عمرو أديب، كشف في وقت سابق عن فارق العمر بينه وبين زوجته الإعلامية لميس الحديدي.

وقال أديب أن فارق العمر بينهما لا يتجاوز 6 سنوات إذ يبلغ عمره 58 عاماً فيما تبلغ لميس 52 عاماً.