شاهد .. إيمي سمير غانم أوقفت سيارتها وطلبت من سائقها الخروج منها فوراً لهذا السبب .. لن تصدقوا ماذا حدث؟!

انت الان تتابع خبر إيمي سمير غانم أوقفت سيارتها وطلبت من سائقها الخروج منها فوراً لهذا السبب .. لن تصدقوا ماذا حدث؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/28 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

شاركت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، كواليس موقف إنساني لها مع قطة في الشارع، كما وجهت لمتابعيها رجاءً خاصاً للتعامل مع الحيوانات في مثل هذه الأيام الحارة جداً.

كانت إيمي سمير غانم تتواجد في الشارع رفقة سائقها الخاص، حيث توقفت على أحد الأرصفة بعد سماعها لقطة تطلق أصوات تدل على الجوع والعطش.

طلبت إيمي سمير غانم من السائق أن يجلب الماء للقطة من السيارة أثناء جلبه الطعام لها في طبق ورقي، قائلة "هي عارفاك يا خالد هات ميه".

كما تحدثت إيمي سمير غانم موجهة حديثها للقطة، قائلة "اصبري بس اصبري"، حتى تهدئ من روعها في رحلة بحثها عن الطعام والشراب.

ووجهت إيمي سمير غانم رسالة مناشدة لجمهورها، لكي تحثهم على الاهتمام بإطعام القطط والحيوانات وسقياهم في هذا الجو الحار.

وكتبت إيمي عبر خاصية الاستوري على حسابها في إنستغرام: "أحلى ثواب إنك تشرب حيوان يكون عطشان في الحر، زي ما نقدر نساعد إنسان عطشان بإزازة مياه وده ثواب أكيد جميل، برده نساعد الحيوانات".

أكملت إيمي سمير غانم: "مش بتقدر تتكلم، أي حد يشوف إنسان أو حيوان في الحر ده يعمل كده، أنا ماشية بمياه في عربيتي عشان أساعد".

وتفاعل الجمهور مع فيديو إيمي سمير غانم، الذي شاركته معهم عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على إنستغرام، حيث أشادوا برقة قلبها وملائكيتها في التعامل مع الحيوانات، ومقدمين لها الشكر على هذه اللفتة الطيبة منها تجاه الكائنات الأضعف.

وقال البعض في تعليقاتهم التي تداولوها على الفيديو، إن إيمي سمير غانم تحمل قلبا عطوفا على الحيوانات مؤكدين أن هذا الأمر ليس جديدا عليها في التعامل معهم ولكنها دائما ما تسعى للتعامل معهم برقة ولطف سواء كانوا قططا أو كلابا أو حيوانات عموما.

ودعى البعض للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والفنان الراحل سمير غانم، بسبب تربيتهما لابنتهما إيمي على التواضع ورقة القلب تجاه الحيوانات، مؤكدين أنهما كانا سببا رئيسيا في تنشئتها على هذه الرحمة "الله يرحم أستاذة دلال وأستاذ سمير ربوها أحسن تربية وخلوها إنسانة رحيمة بالحيوانات وبكل حاجة حواليها ونعم التربية".