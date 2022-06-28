شاهد .. بروب النوم.. النجمة المصرية ياسمين صبري تقهر كل فتيات مصر وتستعرض هذا الشيء !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر بروب النوم.. النجمة المصرية ياسمين صبري تقهر كل فتيات مصر وتستعرض هذا الشيء !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/28 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

شاركت الممثلة لامصرية ​ياسمين صبري​ الجمهور مجموعة صو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي تستعرض مجوهراتها من على شرفة منزل.



وارتدت ياسمين صبري روب نوم باللون الأبيض، وبدت وهي تستعرض مجوهراتها، وتركت شعرها منسدل على كتفها، وتطبق ماكياج ناعم يليق بملامحها.



وكانت ياسمين صبري قد نشرت صور حديثة لها أطلت فيها بإطلالة خاطقة للأنظار ضمن فعاليات الحفل الذي أقامته كارتييه، وظهرت وقد إرتدت فستاناً مدهشاً باللون الأحمر، طويل وoff shoulder، مع قصة مميزة للغاية وشق عند منطقة الساق، ونسقت معه مجموعة أكسسوارات مميزة للغاية، مع حذاء باللون الفضي.