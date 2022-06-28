أخبار اليمن : النواب يستعرض تقرير بشأن إيرادات ونفقات صندوق الحديدة

النواب يستعرض تقرير بشأن إيرادات ونفقات صندوق الحديدةاستعرض مجلس النواب، في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والخدمات بشأن أنشطة وإيرادات ونفقات صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي.

وتضمن التقرير استفسارات اللجنة، وما توصلت إليه من ملاحظات واستنتاجات وعدد من التوصيات.

وأرجأ المجلس، في جلسته بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، مناقشته للتقرير إلى فترة انعقاده المقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص ممثلاً بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير المالية، رئيس صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي، و وزيري الإدارة المحلية والكهرباء والطاقة، ومحافظ الحديدة وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.

إلى ذلك استكمل نواب الشعب استعراضهم لتقرير اللجنة المشتركة من لجان (الخدمات، العدل والأوقاف، العرائض والشكاوى، ورئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، ومقرر اللجنة الدستورية والقانونية) بشأن ما تضمنته المذكرة الموقعة من عدد من أعضاء المجلس عن مشكلة الأراضي بمحافظة الحديدة.

وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى فترة انعقاده المقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وكان المجلس استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره؛ وبذلك يكون المجلس قد رفع جلسات أعماله لهذه الفترة.

