شاهد .. اطلع بره أمك اتبرت منك.. عندما طردت المذيعة ’’شيماء جمال‘‘ أحد الضيوف بعد أن صدمها بما قاله !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر اطلع بره أمك اتبرت منك.. عندما طردت المذيعة ’’شيماء جمال‘‘ أحد الضيوف بعد أن صدمها بما قاله !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/28 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

20 يومًا كان مجموع الفترة التي تغيّبتها الإعلامية شيماء جمال عن منزلها بعد أن خرجت إلى أحد محال التجميل الموجودة في منطقة السادس من أكتوبر، وذلك قبل العثور على جثتها مقتولة ومدفونة داخل إحدى الفيلل بالقرب من ترعة المنصورية في البدرشين.

والمذيعة شيماء جمال عملت في مجال التقديم الإعلامي بإحدى القنوات الفضائية منذ عام 2017، كانت لها واقعة مثيرة للجدل بعد أن أخرجت كيسًا به مادة بيضاء اللون على الهواء مباشرة في إحدى حلقاتها في إشارة إلى أنّها مادة الهيروين المخدرة، لتخالف بذلك ميثاق الشرف الإعلامي، ما أدى إلى وقفها 3 أشهر عن مزاولة المهنة، قبل أن تؤكد أنها كانت سكر أبيض وليست هيروين.

واشتهرت الإعلامية شيماء جمال بحلقاتها المثيرة الجدل، والتي كانت تفتح النار عليها عقب عرضها على شاشة التليفزيون، والتي كانت تُصنف على أنّها للكبار فقط.

إذ استضافت في إحدى الحلقات أحد مدعي الألوهية لكنها لم تتحمل تصريحاته فطردته فوراً من اللقاء وقالت له: أنت مجنون اطلع بره أمك اتبرت منك خلاص.



كما ظهرت في إحدى حلقاتها التي تتحدث خلالها عن تفاصيل سرقة القبور، وبدأت الفقرة تتحدث عن تجربة نزولها للقبور بشكل تفصيلي: «مين إعلامية تسيب الدريسات وتسيب اللبس وتنزلي تتمرمطي زي مانا اتمرمطت عشان تطلعي بمعلومة؟».