شاهد .. أنكشاف سر خسارة الوزن الرهيب والغير معقول للفنانة دعاء رجب.. اتبعت هذه الريجيم السحري والخارق !!

انت الان تتابع خبر أنكشاف سر خسارة الوزن الرهيب والغير معقول للفنانة دعاء رجب.. اتبعت هذه الريجيم السحري والخارق !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/28 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

دعاء مصطفى رجب فتاة طموح تعرف عليها الجمهور من خلال مسلسل كيد النسا، ومسلسل الشك ومسلسل ولي العهد، وكلها أعمال عرضت في شهر رمضان.

كما شاركت دعاء رجب في مسلسل “الكيف” بدور “سحر” ولكنها بدت وقد خسرت الكثير من وزنها لتظهر أجمل بكثير عما سبق.

ورغم أن دعاء رجب لا تزال تعتبر ذات وزن زائد إلا أن خسارة الوزن الكبيرة التي ظهرت بها أظهرت جمال ملامحها ونعومتها التي كانت مخفية عن أعين الجمهور. دعاء رجب تكشف عن الرجيم

صرحت دعاء من قبل عن السبب الذي دفعها إلى إتباع رجيم قاسي لإنقاص الكثير من وزنها قائلة:” أغلب الأعمال التي كانت تعرض عليها تدور حول فتاة بدينة تعشق الأكل أو دور شغالة، وده كان تحدي بالنسبة لي لأني قدمت هذة الأدوار أكثر من مرة والتحدي إني أقدمه كل مرة بشكل مختلف”.

أما نظام الرجيم الذي اتبعته دعاء تقول: ” بدأت الرجيم منذ سنة وكان نظامي أكلي وجبات غنية بالكالسيوم والحديد بنسب قليلة مع ممارسة رياضة المشي يوميا”.